The pilgrim images of Our Lady of Guadalupe and St. Juan Diego will begin their annual tour of the Archdiocese of Los Angeles today, Sept. 14, with a send-off Mass at St. Marcellinus Church in Commerce, celebrated by Auxiliary Bishop Brian Nunes.
The Mass includes traditional dances Danza Guadalupana Matachin Inez Cuzman, and the Danza Guadalupana Azteca, along with a procession led by representatives from each of the 51 parishes hosting the images on this year’s pilgrimages.
Each year, the images are hosted at different parishes throughout the archdiocese, and venerated with special Masses and celebrations. The pilgrimage ends in a procession and Mass to celebrate the feast of Our Lady of Guadalupe in December. This year’s pilgrimage will include visits to over 50 parishes in the Archdiocese.
The image of Our Lady of Guadalupe is an exact digital reproduction of the original image in Mexico City’s Basilica of Our Lady of Guadalupe. It has been blessed and touched to the original image.
The full schedule for the pilgrimage is below.
Mon., Sept. 15 - Tues., Sept. 16
St. Joseph Church, 550 N. Glendora Ave., La Puente
Wed., Sept. 17 - Thurs., Sept. 18
St. Louis of France Church, 13935 E. Temple Ave., La Puente
Fri., Sept. 19
St. John Vianney Church, 1345 Turnbull Canyon Rd., Hacienda Heights
Sat., Sept. 20 - Sun., Sept. 21
St. Martha Church, 444 North Azusa Ave., Valinda
Mon., Sept. 22 - Tues., Sept. 23
St. Benedict Church, 1022 W. Cleveland Ave., Montebello
Wed., Sept. 24 - Thurs., Sept. 25
St. Anthony Church, 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel
Fri., Sept. 26
Our Lady of Guadalupe Sanctuary, 4100 E. 2nd St., Los Angeles
Sat., Sept. 27
Our Lady of Victory Church, 4168 Union Pacific Ave., Los Angeles
Sun., Sept. 28
Sacred Heart Church, 2210 Sichel St., Los Angeles
Mon., Sept. 29
Resurrection Church, 3324 East Opal St., Los Angeles
Tues., Sept. 30 - Wed., Oct. 1
Our Lady of Guadalupe Church (Rose Hill), 4509 Mercury Ave., Los Angeles
Thurs., Oct. 2 - Fri., Oct. 3
Our Lady of Lourdes Church, 3772 E. 3rd St., Los Angeles
Sat., Oct. 4 - Sun., Oct. 5
Our Lady of Guadalupe Church (Hammel), 4018 Hammel St., Los Angeles
Mon., Oct. 6 - Tues., Oct. 7
Our Lady of the Rosary of Talpa Church, 2914 E. 4th St., Los Angeles
Wed., Oct. 8
Assumption Church, 2832 Blanchard St., Los Angeles
Thurs., Oct. 9
St. Isabel Church, 918 South Soto St., Los Angeles
Fri., Oct. 10
St. Mary Church, 407 S. Chicago St., Los Angeles
Sat., Oct. 11
Holy Cross Cemetery, 444 E. Lexington Ave., Pomona
Sun., Oct. 12
San Francisco Church, 4800 E. Olympic Blvd., Los Angeles
Mon., Oct. 13
Sacred Heart Church, 2889 N. Lincoln Ave., Altadena
Tues., Oct. 14 - Wed., Oct. 15
Our Lady Help of Christians Church, 512 South Avenue 20, Los Angeles
Thurs., Oct. 16 - Fri., Oct., 17
All Saints Church, 3431 Portola Ave., Los Angeles
Sat., Oct. 18
Good Shepherd Cemetery, 43121 70th St. West, Lancaster
Sun., Oct. 19 - Mon., Oct. 20
St. Junipero Serra Church, 42121 60th Street West., Lancaster
Tues., Oct. 21 - Wed., Oct. 22
St. Mary’s Church, 1600 East Ave. R-4, Palmdale
Thurs., Oct. 23 - Fri., Oct. 24
St. Clare of Assisi Church, 19606 Calla Way, Canyon Country,
Sat., Oct. 25 - Sun., Oct. 26
Guardian Angel Church, 12307 Terra Bella St., Pacoima
Mon., Oct. 27 - Tues., Oct. 28
Our Lady of Perpetual Help Church, 23233 Lyons Ave., Santa Clarita
Wed., Oct. 29 - Thurs., Oct. 30
St. Dominic Church, 2002 Merton Ave., Los Angeles
Fri., Oct. 31
Franciscan Missionary Sisters, 11320 Laurel Canyon Blvd., San Fernando
Sat., Nov. 1
Santa Clara Cemetery, 2370 N. H St., Oxnard
Sun., Nov. 2 - Mon., Nov. 3
St. Louis de Montfort Church, 1190 East Clark Ave., Santa Maria
Tues., Nov. 4 - Wed., Nov. 5
La Purísima Concepción Church, 213 West Olive Ave., Lompoc
Thurs., Nov. 6 - Fri., Nov. 7
Mission Basilica San Buenaventura, 211 East Main St., Ventura
Sat., Nov. 8 - Sun., Nov. 9
Saint Margaret Mary Alacoque Church, 25511 Eshelman Ave., Lomita
Mon., Nov. 10 - Tues., Nov. 11
St. Gregory the Great Church, 13935 Telegraph Rd., Whittier
Wed., Nov. 12 - Thurs., Nov. 13
St. Dominic Savio Church, 13400 Bellflower Blvd., Bellflower
Fri., Nov. 14
St. John of God Church, 13819 Pioneer Blvd., Norwalk
Sat., Nov. 15 - Sun., Nov. 16
St. Philip Neri Church, 4311 Olanda St., Lynwood
Mon., Nov. 17 - Tues., Nov. 18
St. Rose of Lima Church, 4430 E. 60th St., Maywood
Wed., Nov. 19 - Thurs., Nov. 20
St. Martha Church, 6000 Seville Ave., Huntington Park
Fri., Nov. 21 - Sat., Nov. 22
St. Mary of the Assumption Church, 7215 Newlin Ave., Whittier
Sun., Nov. 23
Cathedral of Our Lady of the Angels, 555 West Temple St., Los Angeles
Mon., Nov. 24 - Tues., Nov. 25
Blessed Sacrament Church, 6657 Sunset Blvd., Los Angeles
Wed., Nov. 26
St. Paul’s Church, 1920 South Bronson Ave., Los Angeles
Thurs., Nov. 27
St. Lawrence of Brindisi Church, 10122 Compton Ave., Los Angeles
Fri., Nov. 28
Nativity Church, 953 W. 57th St., Los Angeles
Sat., Nov. 29
St. Columbkille Church, 6315 S. Main St., Los Angeles
Sun., Nov. 30
St. Augustine Church, 3850 Jasmine Ave., Culver City
Mon., Dec. 1
St. Vincent de Paul Church, 621 W. Adams Blvd., Los Angeles
Tues., Dec. 2
Holy Cross Church, 4705 S. Main St., Los Angeles
Wed., Dec. 3
St. Agatha Church, 2646 S. Mansfield Ave., Los Angeles
Thurs., Dec. 4
St. Aloysius Gonzaga Church, 2023 E. Nadeau St., Los Angeles
Fri., Dec. 5 - Sat., Dec. 6
Our Lady of Solitude Church, 4561 E. Cesar Chavez Ave., Los Angeles
Sun., Dec. 7
94th Procession and Mass, East LA College Stadium, 1301 Cesar Chavez Ave., Monterey Park, 1 p.m. Mass