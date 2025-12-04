More than 100 churches across the Archdiocese of Los Angeles will host celebrations this month marking Simbang Gabi, a Filipino tradition that celebrates the nine days leading up to Christmas with the celebration of the Mass, novenas, and food.
This year’s theme is “Come, Lord Jesus, Our Hope and Light Amidst the Darkness of the World.” The celebration kicks off Monday, Dec. 15, at the Cathedral of Our Lady of the Angels with a 5:45 p.m. celebration of traditional music and the Parade of Parols, followed by Mass celebrated by Archbishop José H. Gomez. The parols, a Philippine Christmas symbol, will be blessed at the end of Mass.
A full schedule of parishes participating in the 2025 Simbang Gabi novena is below.
Sat., Dec. 13
St. Dorothy Church, Glendora, 1 p.m.
Sts. Felicitas and Perpetua Church, San Marino, 5 p.m.
Mon., Dec. 15
St. Monica Church, Santa Monica, 5:30 p.m.
Tues., Dec. 16
Queen of Angels Church, Lompoc, 6 p.m.
Our Lady of Peace Church, North Hills, 6:45 p.m.
Our Lady of Grace Church, Encino, 7 p.m.
St. Pius X Church, Santa Fe Springs, 7 p.m.
Wed., Dec. 17
Queen of Angels Church, Lompoc, 6 p.m.
St. Mariana de Paredes Church, Pico Rivera, 6 p.m.
St. Bernard Church, Bellflower, 6:30 p.m.
St. Christopher Church, West Covina, 6:30 p.m.
St. Bernard Church, Los Angeles (Glassell Park), 7 p.m.
St. Francis de Sales Church, Sherman Oaks, 7 p.m.
St. Francis of Assisi Church, Los Angeles, 7 p.m.
St. John Baptist de la Salle Church, Granada Hills, 7 p.m.
St. Joseph Church, Hawthorne, 7 p.m.
St. Kateri Church, Santa Clarita, 7 p.m.
St. Linus Church, Norwalk, 7 p.m.
Thurs., Dec. 18
Immaculate Conception Church, Monrovia, 1 p.m.
Queen of Angels Church, Lompoc, 6 p.m.
Our Lady of Perpetual Help Church, Santa Clarita, 6:30 p.m.
St. Dominic Savio Church, Bellflower, 7 p.m.
St. Thomas More Church, Alhambra, 7 p.m.
Our Lady of Lourdes Church, Northridge, 7:30 p.m.
Fri., Dec. 19
St. Charles Borromeo Church, North Hollywood, 5:30 p.m.
St. Louie de Monfort Church, Orcutt/Santa Maria, 5:30 p.m.
Our Mother of Good Counsel Church, Los Angeles, 6 p.m.
St. Anthony Church, San Gabriel, 6 p.m.
St. Dominic Church, Los Angeles (Eagle Rock), 6 p.m.
St. Hilary Church, Pico Rivera, 6 p.m.
St. Raphael Church, Santa Barbara, 6 p.m.
St. Bartholomew Church, Long Beach, 6:30 p.m.
St. Bruno Church, Whittier, 6:30 p.m.
St. Elizabeth Ann Seton Church, Hacienda Heights, 6:30 p.m.
Good Shepherd Church, Beverly Hills, 7 p.m.
St. Ann Church, Los Angeles (Elysian Valley), 7 p.m.
St. Ferdinand Church, San Fernando, 7 p.m.
St. Francis Xavier Church, Burbank, 7 p.m.
St. Frances of Rome Church, Azusa, 7 p.m.
St. Jerome Church, Los Angeles, 7 p.m.
St. Joseph Church, La Puente, 7 p.m.
St. Thomas Aquinas Church, Monterey Park, 7 p.m.
Our Lady of Perpetual Help Church, Downey, 7:15 p.m.
Sat., Dec. 20
St. Margaret Mary Alacoque Church, Lomita, 8:15 a.m.
Beatitudes of Our Lord Church, La Mirada, 4 p.m.
Our Lady of Refuge Church, Long Beach, 4 p.m.
St. Junípero Serra Church, Quartz Hill, 4 p.m.
St. Pancratius Church, Lakewood, 4:30 p.m.
All Souls Church, Alhambra, 5 p.m.
Annunciation Church, Arcadia, 5 p.m.
Assumption of the Blessed Virgin Mary Church, Pasadena, 5 p.m.
Holy Angels Church, Arcadia, 5 p.m.
Holy Family Church, South Pasadena, 5 p.m.
Holy Name of Mary Church, San Dimas, 5 p.m.
Nativity Church, El Monte, 5 p.m.
La Purisima Concepcion Church, Lompoc, 5 p.m.
Our Lady of the Miraculous Medal Church, Montebello, 5 p.m.
St. Augustine Church, Culver City, 5 p.m.
St. Catherine of Siena Church, Reseda, 5 p.m.
St. Cyprian Church, Long Beach, 5 p.m.
St. Finbar Church, Burbank, 5 p.m.
St. Gregory the Great Church, Whittier, 5 p.m.
St. Hilary Church, Pico Rivera, 5 p.m.
St. John Fisher Church, Palos Verdes, 5 p.m.
St. Maria Goretti Church, Long Beach, 5 p.m.
St. Robert Bellarmine Church, Burbank, 5 p.m.
St. John Vianney Church, Hacienda Heights, 5:15 p.m.
Maria Regina Church, Gardena, 5:30 p.m.
Sacred Heart Church, Covina, 5:30 p.m.
Sacred Heart Church, Lancaster, 5:30 p.m.
St. Denis Church, Diamond Bar, 5:30 p.m.
St. Mary Church, Palmdale, 5:30 p.m.
Padre Serra Parish, Camarillo, 6 p.m.
Our Lady of Loretto Church, Los Angeles, 6 p.m.
St. Mary Magdalen Church, Camarillo, 6 p.m.
St. Mary Magdalen Church, Los Angeles, 6 p.m.
St. Louise de Marillac Church, Covina, 6:30 p.m.
St. Basil Church, Los Angeles, 7 p.m.
St. Lawrence Martyr Church, Redondo, 7 p.m.
Sun., Dec. 21
St. Hilary Church, Pico Rivera, 8 a.m.
St. Brendan Church, Los Angeles, 11:30 a.m.
St. Didacus Church, Sylmar, 4 p.m.
St. Timothy Church, Los Angeles, 4:30 p.m.
St. John Neumann Church, Santa Maria, 5 p.m.
St. Benedict Church, Montebello, 6 p.m.
St. Basil Church, Los Angeles, 7 p.m.
St. Joseph the Worker Church, Canoga Park, 7 p.m.
Mon., Dec. 22
St. John Neumann Church, Santa Maria, 5 p.m.
Christ the King Church, Los Angeles, 7 p.m.
St. Euphrasia Church, Granada Hills, 7 p.m.
Tues., Dec. 23
Our Lady of Guadalupe Church, Guadalupe, 5:30 p.m.
Christ the King Church, Los Angeles, 7 p.m.
St. Bernardine of Siena Church, Woodland Hills, 7 p.m.
Wed., Dec. 24
Queen of Angels Church, Lompoc, 6 p.m.
Parishes with full novena:
Holy Family Church, Artesia, Dec. 16-24, 5 a.m.
Holy Family Church, Glendale, Dec. 16-24, 5:30 a.m.
Holy Trinity Church, Los Angeles (Atwater), Dec. 15-19, 22-23, 7 p.m., Dec. 20-21, 5 p.m.
Immaculate Heart of Mary Church, Los Angeles, Dec. 16-24, 5 a.m.
Incarnation Church, Glendale, Dec. 16-24, 7 p.m.
Mary, Star of the Sea Church, Oxnard, Dec. 16-19, 22-24, 7 p.m., Dec. 20-21, 5 p.m.
Nativity Church, Torrance, Dec. 15-19, 22-23, 5:30 p.m., Dec. 20-21, 5 p.m.
Our Lady of Lourdes Church, Tujunga, Dec. 16-19, 21-23, 7 p.m., Dec. 20, 5 p.m.
Our Lady of the Assumption Church, Claremont, Dec. 16-20, 22-23, 5 a.m., Dec. 21, 7 a.m.
Our Lady of the Valley Church, Canoga Park, Dec. 16-24, 5 a.m.
Precious Blood Church, Los Angeles, Dec. 16-24, 5 a.m.
San Lorenzo Ruiz Church, Walnut, Dec. 15-19, 22-23, 7 p.m., Dec. 20-21, 5 a.m.
St. Anthony of Padua Church, Gardena, Dec. 16-19, Dec. 22-24, 6:30 a.m., Dec. 20 8 a.m., Dec. 21, 7:30 a.m.
St. Barnabas Church, Long Beach, Dec. 15-19, 21-23, 6:30 p.m., Dec. 20, 5 p.m.
St. Catherine of Siena Church, Reseda, Dec. 16-24, 6 a.m.
St. Clare Church, Santa Clarita, Dec. 15-19, 22-23, 7 p.m., Dec. 20-21, 5 p.m.
St. Columban Church, Los Angeles, Dec. 15-19, 22-23, 7 p.m., Dec. 20-21, 5 p.m., Dec. 24, 6 a.m.
St. Elisabeth of Hungary Church, Van Nuys, Dec. 16-19, 21-23, 7 p.m. Dec. 20, 7:45 p.m.
St. Genevieve Church, Panorama City, Dec. 16-20, 22-24, 5:30 a.m., Dec. 21, 5 a.m.
St. Jane Frances de Chantal Church, North Hollywood, Dec. 16-24, 5:30 a.m.
St. John Eudes Church, Chatsworth, Dec. 16-19, 22-23, 6:30 p.m. Dec. 20-21, 5 p.m.
St. John of God Church, Norwalk, Dec. 15-23, 6:30 p.m.
St. John the Baptist Church, Baldwin Park, Dec. 16-23, 6:30 p.m.
St. Kevin Church, Los Angeles, Dec. 16-24, 5:30 a.m.
St. Louis of France Church, La Puente, Dec. 16-23, 6 p.m.
St. Lucy Church, Long Beach, Dec. 16-19, 21-23, 6 p.m., Dec. 20, 4 p.m.
St. Martha Church, La Puente, Dec. 16-24, 5 a.m.
St. Mary of the Assumption Church, Santa Maria, Dec. 16-20, 22-24, 5:30 a.m., Dec. 21, 7 a.m.
St. Mel Church, Woodland Hills, Dec. 16-24, 6:30 a.m.
St. Peter Chanel Church, Hawaiian Gardens, Dec. 15-20, 22-23, 6 p.m., Dec. 21, 5 p.m.
St. Peter Claver Church, Simi Valley, Dec. 16-20, 22-24, 7 p.m., Dec. 21, 5 p.m.
St. Philip the Apostle Church, Pasadena, Dec. 16, 22-24, 6:30 p.m., Dec. 17-20, 7 p.m., Dec. 21, 3 p.m.
St. Philomena Church, Carson, Dec. 15-19, 22-23, 7 p.m., Dec. 20-21, 6 p.m.
St. Stephen Martyr Church, Monterey Park, Dec. 16-23, 6:30 p.m.